В Челябинской области сменится состав общественной наблюдательной комиссии

В Челябинской области и еще в 43 регионах России стартует формирование новых составов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые следят за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Об этом сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на пресс-конференции, посвященной масштабной ротации.

Полномочия 19 членов ОНК Челябинской области IV состава истекают в октябре 2019 года. Срок подачи документов кандидатов завершится 17 сентября. Вся процедура формирования нового состава занимает не более 90 дней.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев призвал региональные общественные палаты помочь в поиске и выдвижении кандидатур. По его словам, очень важная задача — пригласить как можно больше активных граждан.

Напомним, предыдущие наборы членов ОНК в 2016 году проходили со скандалами по всей стране: членами комиссий стали в основном бывшие силовики, а ряд правозащитников, работавшим ранее, получили отказы.