Трассу Ижевск — Сарапул отремонтируют к середине августа

В Удмуртии начали ремонт трассы Ижевск — Сарапул протяженностью 7,4 км от СНТ «Нива» до поворота на Бабино. ДП «Ижевское» накануне завершило на трассе разбивочные работы и приступила к демонтажу изношенного асфальта. Всего предстоит отфрезеровать 71,6 тыс. кв.м. старого покрытия.

Дорожникам предстоит демонтировать поврежденные железобетонные лотки, заменить их на новые, обновить покрытие на посадочных площадках на остановках общественного транспорта, уложить выравнивающий и верхний слои асфальта, обустроить 10 съездов, восстановить покрытие тротуара к СНТ «Нива», провести ремонт водоотводных труб, укрепить обочины щебнем и асфальтовой крошкой.

Завершить работы на автодороге Ижевск — Сарапул планируют к середине августа. Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает региональный офис в Удмуртии

В настоящий момент из 23 участков загородных трасс, запланированных к ремонту по нацпроекту, полностью выполнено 11, столько же в работе, на одном региональном объекте ремонт пока не начался.