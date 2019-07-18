По-настоящему жить в центре

Уникальный в своем роде клубный дом «Соты» начал обретать своих жильцов. С начала старта продаж порядка 10% квартир уже раскуплены. Сочетание преимуществ – от экстраординарного дизайна до самых современных технологий – превращает этот дом в ценный объект как с точки зрения вложений, так и с точки зрения эстетики.

Высокий класс

Клубный дом «Соты» – это взгляд свысока в прямом и переносном смысле слова. Видеть каждый день город как на ладони, просыпаться от солнца, которое заглядывает в огромные панорамные окна, слушать тишину, несмотря на то, что находишься в самой шумной, никогда не спящей части Уфы… Опции, которые становятся привычными, и которые, в конечном счете, и делают жилье статусным. Набор привилегий, который кажется очевидным и неоспоримым – для тех, кто готов к такой высоте.

Учесть все запросы искушенной публики и при этом превратить жилой дом в настоящий объект искусства – задача непростая, но выполнимая. Клубный дом «Соты» – это сумма элементов, каждый из которых продуман до мелочей.

Высокие потолки – чтобы ощущать пространство и дышать полной грудью, не ограничивать себя в дизайнерских решениях и наслаждаться каждым мгновением.

Современная климатическая система – чтобы настроить собственную погоду в доме.

Много естественного света, который заливает квартиры через большие панорамные окна, произведённые с использованием инновационных технологий.

Роскошная парадная. По проекту в лобби будет выполнен дизайнерский ремонт из высококачественных материалов. Высокие потолки со вторым светом в три пролёта, широкие коридоры и просторный лифтовой холл призваны создавать ощущение свободы. На первом этаже появится мягкая зона ожидания для гостей и ресепшн с круглосуточной консьерж- службой, что в свою очередь обеспечит дополнительную безопасность жильцов. Посмотреть визуализацию холлов вы можете на сайте http://domsoty.com/.

Высокий уровень безопасности достигающийся за счёт службы консьержей и круглосуточного видеонаблюдения.

И, разумеется, доступность инфраструктуры и практически неограниченные возможности для спорта и отдыха, ведь в непосредственной близости расположился многофункциональный центр KREMLEWSKI. На его территории планируется открытие фитнес-центра нового поколения с профессиональной командой тренеров и врачей, косметологии, салонов красоты и SPA комплекса с настоящей русской печью и уникальной зоной хамама.

Конечно же застройщик не забыл и об уютной прилегающей территории, где появятся зоны для отдыха, пешеходный променад и сухие фонтаны с подсветкой в тёмное время суток. Отличительной чертой проекта будет сочетание элементов уличного искусства, городских инсталляций и качественного благоустройства, поэтому можно не сомневаться, что прилегающая территория клубного дома «Соты» обязательно станет любимым местом в городе не только для жильцов комплекса, но и для их гостей.

Жителям дома откроются одни из самых завораживающих видов, какие могут быть в городе. История и современность, улицы, остающиеся главными несколько сотен лет, и новые кварталы, например, «Ар-Рахим», река Белая, Забелье – все это станет привычным пейзажем за окном, таким же каждодневным, как рассветы и закаты. Панорамные окна как нельзя больше располагают к тому, чтобы, живя в комфорте, наслаждаться эстетикой – созданной природой и человеком.

Говорят, что к хорошему привыкают быстро, но это неправда – к нему привыкают моментально. Именно здесь, в клубном доме «Соты» все привычки обитателей самых престижных и комфортных мест для жизни, будь то небоскребы в мировых столицах или тихие дома в респектабельных районах – станут нормой. Здесь хорошо всегда.

Экстраординарный дизайн

Темные невесомые стекла в форме шестиугольников, обрамленные металлом – фасад здания даже на эскизах поражает воображение и привлекает внимание, равнодушным остаться невозможно. Архитекторы, работавшие над проектом, объединили мировые тренды строительства и свое видение национального колорита республики. ГК «Первый Трест» привнесла в пространство города оригинальное, авторское прочтение традиционных элементов дизайна.

Уровень жизни

Как редкое блюдо, выглядящее фантастически привлекательно и щекочущее нервы всех гурманов за изысканным ужином – так и этот дом манит своей формой и содержанием. Лучшие традиции самого высокого уровня жизни, переосмысление уюта и комфорта, наслаждения от пребывания дома и удовлетворение эстетических потребностей. Выйти из дома, чтобы прогуляться в парке, который находится под окнами, поплавать в бассейне… Вернувшись домой, заказать ужин, пригласить друзей – чтобы вместе полюбоваться городом, который раскинулся под окнами. Улицы, заполненные людьми, река Белая, парки и скверы, университеты и элитные школы, лучшие рестораны города и такие знакомые места… Все это рядом, на расстоянии протянутой руки, в шаговой доступности. Позволить себе просто наслаждаться жизнью и не думать о бытовых мелочах – потому что все продумано и предусмотрено. Новый клубный дом «Соты» – архитектурная «звезда» нашего города.

Если вы хотите купить квартиру в одном из лучших строящихся жилых комплексов страны* вас ждут в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1 и в мобильном офисе продаж в ТЦ «Мега».

Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

* По итогам федеральной премии недвижимости Urban Awards 2019.

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