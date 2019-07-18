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Хохряковское кладбище в Ижевске закрыли для свободных захоронений

Общественное городское кладбище «Хохряковское» в Ижевске закрыли для свободных захоронений. Соответствующее постановление администрации столицы Удмуртии опубликовано на официальном сайте города. Решение объяснили полным использованием имеющейся территории. Захоронения тел умерших, а также урны с прахом после кремации тел на кладбище «Хохряковское» будет возможно на участке почетных, воинских и семейных захоронений, а также в родственные могилы и на места в границах ограды родственных захоронений, пояснили в администрации Ижевска.

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