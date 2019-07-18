Еще пять домов на Октябрьской революции в Уфе признаны памятниками истории и культуры

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии приняло решение включить в реестр памятников истории и культуры регионального значения еще пять домов на улице Октябрьской революции в Уфе. Статус памятников получили Усадьба Шамовых (дом 49/1), Дом причта Спасской церкви (№37), Дом Иванова с кирпичными воротами (№38), западный дом Усадьбы Сперанского (№58) и второй дом Усадьбы Поносовых (№67).

Приказы управления подписаны 4 июля и опубликованы сегодня на официальном правовом портале республики. С 2017 года дома находились в перечне выявленных объектов культурного наследия.

Все пять памятников относятся к концу XIX — началу XX века постройки. Дом Усадьбы Поносовых — кирпичный одноэтажный, дома Сперанского (будет включен в реестр как Западный дом усадьбы Борисовых), Иванова и Шамовых — кирпичные двухэтажные, Дом причта Спасской церкви — деревянный с мезонином (в нем жил жил ученый-историк, краевед Петр Ищериков). Под охрану взяты как сами особняки, так и их декоративные элементы.

Ирина Самойлова