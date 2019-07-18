В Ростове проводят проверку после опрокидывания судна в Дону

Следователи проводят в Ростове доследственную проверку после опрокидывания маломерного судна в акватории Дона, об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, вчера около 16:30 в районе Кумженской Рощи Ростова на реке Дон перевернулась моторная лодка, в которой находились три человека. Двоим из них удалось спастись. Для обнаружения третьего человека ведутся поисково-спасательные работы. Сотрудники Южного СУТ СК России выехали на место происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кристина Федичкина