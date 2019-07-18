Саратовский губернатор обсудил саратовские трамваи с главой ООО «ПК Транспортные системы»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время визита в Санкт-Петербург обсудил вопросы оптимизации системы транспортного движения с президентом ООО «ПК Транспортные системы» Феликсом Винокуром, сообщает пресс-служба главы региона.

Встреча с господином Винокуром состоялась на «Невском заводе электрического транспорта» (производитель трамваев, обособленное подразделение «ПК Транспортные системы»). Стороны также затронули темы повышения эффективности и экологичности пассажирского транспорта. Саратовский губернатор ознакомился с современными образцами скоростного подвижного состава.

Ранее ООО «ПК Транспортные системы» рассматривался как потенциальный концессионер трамвайной системы Саратова. Проект модернизации городского электротранспорта Саратова рассчитан на 10 лет, вложения инвестора оценивались в сумму порядка 8–10 млрд руб.

Сергей Петунин