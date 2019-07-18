Ночью в Екатеринбурге сгорели три автомобиля

В Екатеринбурге в ночь на 18 июля на улице Бакинских Комиссаров сгорел Kia Rio, огонь повредил Geely MK. По данным свердловского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2:20. Его площадь составила 5 кв. м. У Kia сгорел мотор и салон, у Geely поврежден кузов. На месте работали две единицы техники и восемь спасателей. Пожар удалось ликвидировать в течение одной минуты.

В 5:31 утра спасатели получили сообщение о пожарена улице Щербакова. На площади 4 кв.м сгорел автомобиль ВАЗ-2110. Две единицы техники и шесть спасателей справились с огнем в течение двух минут.