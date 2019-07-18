18 июля, четверг
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Сибирская политика

Красноярца осудили за подделку билетов на матч Премьер-лиги

Красноярский суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в подделке билетов на домашний матч местного футбольного клуба «Енисей», выступавшего в Российской премьер-лиге. Как сообщили в краевом управлении МВД, 20-летний молодой человек, обвиняемый в мошенничестве, получил полтора года условно.

По сведениям полиции, в дежурную часть обратился 24-летний болельщик, который заявил, что через интернет приобрел четыре билета на матч между «Енисеем» и московским «Спартаком», однако на стадионе выяснилось, что его место занято, а билет является поддельным. За билеты болельщик заплатил 5 тыс. руб. Матч между клубами на Центральном стадионе Красноярска собрал 7 октября 2018 года свыше 14,9 тыс. зрителей. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака».

После задержания продавца выяснилось, что он изготовил несколько фальшивых билетов, откопировав оригинальные. Полученные от продажи билетов деньги он потратил на личные нужды.

Илья Николаев


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Тренды: ИНТЕРВЬЮ

Партнерский проект

Профиль пользователя