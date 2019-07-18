Красноярца осудили за подделку билетов на матч Премьер-лиги

Красноярский суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в подделке билетов на домашний матч местного футбольного клуба «Енисей», выступавшего в Российской премьер-лиге. Как сообщили в краевом управлении МВД, 20-летний молодой человек, обвиняемый в мошенничестве, получил полтора года условно.

По сведениям полиции, в дежурную часть обратился 24-летний болельщик, который заявил, что через интернет приобрел четыре билета на матч между «Енисеем» и московским «Спартаком», однако на стадионе выяснилось, что его место занято, а билет является поддельным. За билеты болельщик заплатил 5 тыс. руб. Матч между клубами на Центральном стадионе Красноярска собрал 7 октября 2018 года свыше 14,9 тыс. зрителей. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака».

После задержания продавца выяснилось, что он изготовил несколько фальшивых билетов, откопировав оригинальные. Полученные от продажи билетов деньги он потратил на личные нужды.

Илья Николаев