В Ростове задержали серийного грабителя, срывавшего цепочки с женщин

Полицейские задержали в Ростове 32-летнего уроженца Ставропольского края, подозреваемого в серии разбоев, грабежей и краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным оперативников, мужчина приехал в Ростов для постоянного проживания. Прогуливаясь по городу он знакомился с женщинами, провожал их до дома и в тот момент, когда они оказывались одни, срывал с них цепочки и убегал. Полицейские установили причастность злоумышленника к совершению еще ряда подобных преступлений, совершенных в Аксае.

Общий ущерб от противоправных действий мужчины составил более 200 тыс. руб. Количество пострадавших не называется. Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж», 162 УК РФ «Разбой», 158 УК РФ «Кража».

Кристина Федичкина