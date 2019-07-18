На муниципальные выборы выдвинуто 1244 кандидата

Вчера завершился прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Пермского края. По данным краевой избирательной комиссии, всего на выборы выдвинуто 1244 человека, из них 851 представляют политические партии, а 393 — самовыдвиженцы.

На этот раз в выборах принимают участие девять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Российский объединенный трудовой фронт», «Великое Отечество», «Казачья партия» и «Родная партия».

Больше всего кандидатов от «Единой России» — 338, ЛДПР выдвинула 211 кандидатов, КПРФ — 169 человек, а «Справедливая Россия» — 121. По четыре кандидата у «Яблока» и «Великого Отечества», два — у «Российского объединенного трудового фронта», по одному кандидату выдвинули «Казачья партия» и «Родная партия».

В лидерах по количеству выдвинутых кандидатов — Чусовской и Чернушинский городские округа, в которых на выборы депутатов городских дум выдвинулись 102 и 99 человек соответственно.

В настоящий момент продолжается процедура регистрации кандидатов. Процесс регистрации завершится 2 августа — после проведения всех необходимых проверок сведений, документов и подписных листов, представленных кандидатами. Муниципальные выборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября.