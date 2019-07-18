Берегоукрепление реки Иль на Кубани за 8,6 млн рублей закончат в IV квартале 2019 года

Из бюджета Краснодарского края 2019 года на укрепление берега реки Иль в поселке Ильский Северского района выделено 8,6 млн руб. Инженерное сооружение, которое строят в районе улиц Ровная, Молодежная и Тылькина, будет иметь протяженность 500 м. Работы планируют завершить в IV квартале 2019 года, сообщили в краевой администрации.

В настоящее время уже завершены основные строительно-монтажные работы на двух из трех участков.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, на начало этого года 16 берегозащитных сооружений в Краснодарском крае находились в аварийном состоянии и требовали срочного капремонта. Проблема приведения их в порядок актуализирована рядом произошедших наводнений, унесших человеческие жизни и причинивших крупный размер жителям прибрежных населенных пунктов.

Василий Хитрых