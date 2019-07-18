На Пролетарском заводе переоснастят комплекс судового машиностроения

ПАО «Пролетарский завод» намерено до конца года полностью переоснастит комплекс судового машиностроения. Благодаря участию в госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса», которая подразумевает техническое перевооружение производства, завод получил 17 современных станков с ЧПУ. Об этом было заявлено во время визита на одно из старейших городских предприятий (бывший Александровский завод был основан в 1826 году) врио губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщает пресс-служба Смольного.

Пролетарский завод специализируется на выпуске судового и энергетического оборудования, которое поставляет для кораблей ВМФ, строящихся на ОАО «СЗ "Северная верфь"», АО «ПСЗ "Янтарь"», ПАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «ПО "Севмаш"», АО «ЦС "Звездочка"».