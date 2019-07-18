18 июля, четверг
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Запрещенные лекарства выводят родителей за рамки закона

Почему необходимые больным детям препараты сложно получить

от

Кремль попросит Минздрав решить проблему незарегистрированных лекарств после задержания матери больного ребенка. Елене Боголюбовой грозит уголовное дело за покупку в интернете препарата для ее сына — лекарство содержит запрещенное в России вещество. Аналогичные случаи происходят ежегодно. Почему проблему не удается решить? И кто в этом виноват? Разбирался Иван Корякин.


У десятилетнего Миши Боголюбова редкий недуг — болезнь Баттена. Он не может ходить, разговаривать, у него случаются судорожные приступы. Они не разовые и могут продолжаться в течение дня и ночи. Для Миши это опасно. От такой же болезни умерла его сестра в возрасте девяти лет. От судорог помогает препарат «Фризиум». Его не купить в России: в составе клобазам — запрещенное в стране вещество. Поэтому Елена Боголюбова приобрела лекарство в интернете.

За посылкой пришла не только она, но и таможенники. У них к женщине возникло много вопросов. Боголюбову держали на почте семь часов и, по ее словам, угрожали уголовным делом и обысками. Выписки врачей с рекомендациями «Фризиума» их, видимо, не убедили. Помогло только вмешательство главы московского Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер. Она обратилась к высокопоставленным чиновникам — Боголюбову отпустили. Правда, без препарата, который критически важен и не только для ее сына, говорит директор по методической работе детского хосписа «Дом с маяком» Наталья Савва: «Даже у нас в хосписе большое количество дете, которым надо было бы назначать препараты, которые сейчас не зарегистрированны на рынке в России. Один из них — это как раз “Фризиум”.

Есть такие виды эпилепсии, при которых этот препарат используется как препарат первой линии».

В таможенной службе заявили, что действовали законно: у Боголюбовой не было рецепта на лекарство. И это неудивительно — врач не может выписать незарегистрированный препарат. Могла ли вообще Боголюбова действовать легально? Да, но механизм очень сложный, объясняет директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович: «Врачебная комиссия должна написать, что этот препарат жизненно необходим. Нужна соответствующая справка о том, что он не зарегистрирован, и тогда возможно, причем родственники должны ввезти этот препарат в Россию».

Обычно хосписы или фонды работают по доверенности от родителей — это упрощает процедуру, но не решает проблему в целом. И таких случаев множество. В апреле жительница Екатеринбурга Дарья Беляева заказала антидепрессанты из Польши — тоже контрабанда наркотиков. А летом прошлого года уголовное дело возбудили в отношении москвички Екатерины Конновой, матери ребенка-инвалида. Она пыталась продать излишки лекарства — сбыт наркотиков. Представители хосписов и фондов не раз поднимали этот вопрос в Минздраве, продолжает Наталья Савва: «Нам сказали: “Да, мы проработаем вопрос, какие препараты мы можем зарегистрировать, а какие мы можем сами производить”.

По результатам всех этих встреч будут производить “Диазепам”, который нужен был маме Конновой, и будут производить еще мидазолам. Но все, что касается регистрации других препаратов, кануло в никуда».

Но даже если редкий препарат пройдет регистрацию, едва ли его кто-то будет производить его в России. Фармацевтам это может быть просто невыгодно, отмечает генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк: «Если он настолько редко применяется, то его дешевле производить одной компании где-то за рубежом. Но мы должны предпринимать меры для того, чтобы этот препарат был зарегистрирован, разрешен ко ввозу, и мы могли обеспечить им пациентов».

Об истории Елены Боголюбовой слышали в Кремле. В отличие от силовиков, там не сомневаются, что «речь идет о матери больного ребенка», а не о злоупотреблениях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Там пообещали поторопить Минздрав, чтобы тот решил проблему незарегистрированных лекарств.

Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Елены Боголюбовой будет решать Следственный комитет.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя