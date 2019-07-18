Откуда вас забрать?

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В компании пояснили, что ГК «Везет» предоставляет информационные услуги, а не перевозит пассажиров

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

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Краевой суд разрешил работать ГК «Везет»

Коммерсантъ (Краснодар) от

Краснодарский краевой суд отклонил иск прокуратуры, просившей запретить деятельность «Фастен Рус» как не соответствующую безопасности. Компания является сервисом заказа такси и не участвует непосредственно в перевозках. Ранее Первомайский районный суд Краснодара наложил запрет на право компании передавать заказы перевозчикам, не имеющим лицензий. В «Фастен Рус» отметили, что контролем за перевозчиками должны заниматься профильные ведомства, регламентирующие правила перевозки, а сервисы заказов не должны и не имеют права требовать у водителей разрешительные документы. По мнению экспертов, подобные проблемы возникают из-за несовершенства в законодательстве.


Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете деятельности «Фастен Рус» — юридического лица сервиса заказа, принадлежащего ГК «Везет», и вынес новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований прокурора о запрете деятельности предприятия. «Прокурор пытался обязать компанию отслеживать наличие лицензий у водителей. Суть претензий заключалась в том, что служба заказа такси „Фастен Рус“, распределяя заявки между водителями, не владеет информацией о наличии у них права на управление транспортным средством и разрешения на перевозку и состоянии автомобиля. В начале 2019 года Первомайский районный суд вынес решение о признании деятельности сервиса небезопасной для пассажиров и запретил сотрудничество с нелицензированными перевозчиками. Мы обжаловали этот вердикт, и краевой суд отменил постановление нижестоящей инстанции, а также вынес новое решение об отказе удовлетворения исковых требований прокурора»,— рассказал юрист компании. Также в компании пояснили, что «Фастен рус» не является перевозчиком и не заключает договоры фрахтования, а оказывает информационные услуги, которые в принципе не могут причинить вред пассажирам.

«Прокуратура города требовала от агрегатора выполнения непрофильных функций — обязанностей по соблюдению требований, касающихся только перевозчиков. Специализированную проверку профессиональных перевозчиков осуществляют ГИБДД РФ, Минтранс, транспортная полиция и другие государственные органы, тогда как коммерческая организация не имеет возможности и законного основания отслеживать актуальность выданных документов физическим лицам, трудоустроенным в таксопарках и ИП»,— рассказала пресс-секретарь компании Зоя Австрийская. Она добавила, что сервисы группы компаний «Везет» — это информационные технологические платформы, они добросовестно предоставляют услуги, помогая пассажирам уезжать по своим делам, а перевозчикам зарабатывать на собственном транспорте.

Именно этот факт подтвердил краевой суд.

По данным департамента ­транспорта Краснодарского края, в регионе зарегистрировано 1512 перевозчиков, а разрешения выданы на 17,2 тыс. автомобилей.

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталья Лозинская считает, что за безопасность пассажиров и легальность пассажирских перевозок в первую очередь должны отвечать органы государственной власти. При этом, по ее мнению, именно в сфере такси ими было допущено огромное количество ошибок, следствием которых и стало большое количество нелегалов. «Штрафы на легальных в разы выше, чем на нелегалов, техосмотры в два раза чаще, чем у рядового водителя при учете обязанности проходить техосмотр каждый выезд, дополнительная документация и экипировка в дороге, более дорогая страховка — и это далеко не все. При всех этих требованиях постоянно появляются новости: дополнительное страхование, онлайн-кассы в каждый автомобиль, тахографы, ГЛОНАСС и т. п. Водители с ужасом реагируют на все это „ногами“, а именно уходом в тень»,— констатировала Наталья Лозинская. По ее словам, меньше всего проблем с такси наблюдается в регионах, где рынок живет в условиях естественной конкуренции. Также она напомнила, что в прошлом году Госдумой в первом чтении был принят законопроект, определяющий новые рамки регулирования деятельности такси. «Он разрешает львиную долю противоречий рынка такси: перекос по штрафам в отношении легальных водителей, снижение административных барьеров для работы в такси, введение четких алгоритмов выдачи разрешений, определение правоотношений между агрегаторами, водителями и пассажирами»,— пояснила госпожа Лозинская, добавив, что неосмотрительные шаги органов власти могут пошатнуть рынок пассажирских перевозок и вызвать напряжение в обществе.

Аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Анастасия Соснова рассказала, что глобальным последствием решения суда в отношении «Фастен Рус» является прецедент, который в дальнейшем может быть использован и в отношении других агрегаторов такси. Вследствие этого, по ее словам, безопасность перевозок может возрасти, однако количество перевозчиков, вероятно, сократится.

Елена Рыжкова


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