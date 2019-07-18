Свердловские предприниматели получили на развитие более 1,5 млрд рублей

С начала 2019 года предприниматели Свердловской области получили более 1,5 млрд руб. на развитие. Деньги выделялись в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщил заместитель регионального министра инвестиций и развития Евгений Копелян. По его словам, всего поддержку получили более 4,2 тыс субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 400 – финансовую, а более 3,8 тыс. — образовательную и консультационную.

По сравнению с прошлым годом объем поддержки предпринимателей вырос на 400 млн руб. Это стало возможным благодаря докапитализации фондов микрофинансирования и гарантийного фонда, сообщили в пресс-службе областного фонда поддержки предпринимательства. В этом году на поддержку предпринимательства планируется направить 3,2 млрд руб. В том числе: 976,6 млн руб. из федерального бюджета, 83,5 млн руб. из бюджета области, 800 тыс. руб. из местных бюджетов и 2,1 млрд руб. за счет ранее сформированных фондов.

Директор свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла рассказал, что впервые в рамках нацпроекта действует программа кредитования через банковскую систему под 8,5% (сроком до десяти лет). Ограничение – до 1 млрд руб. на одного предпринимателя на инвестцели и 500 млн руб. на оборотные средства. Под гарантии областного фонда бизнес уже получил 528 млн руб. по этой программе, сообщил он.

По словам господина Суллы, количество предоставляемых фондом услуг выросло из-за «почти десятикратного увеличения финансирования из федерального бюджета, а также внедрение цифровых технологий в работе фонда». «Если рассматривать пакет документов, запрашиваемый нами два года назад и сегодня, то два документа из трех мы убрали. И сегодня мы идем к тому, чтобы предоставлять финансовые меры поддержки в течение 3-5 дней»,— рассказал он.

В будущем мининвест совместно с фоном планируют запустить проект по вовлечению в бизнес детей и подростков, начиная с 14 лет. С помощью организации мастер-классов, форумов, экспертных сессий планируется привлечь к идее создания собственного бизнеса более 2,5 тыс. молодых людей.