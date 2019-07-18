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Омская топливная компания оказалась на грани банкротства

АО «Омская топливная компания» (ОТК), принадлежащее Омской области, оценивает свое финансовое положение по итогам 2018 года как кризисное. Предприятие оказалось полностью неплатежеспособным и находится на грани банкротства. Об этом говорится в годовом финансовом отчете компании.

Согласно документу, компания, некогда снабжавшая углем муниципальные районы Омской области, не достигла плановых показателей ни по выручке, ни по чистой прибыли. В 2018 году выручка от продаж составила только 6,5 млн руб. при плановых 378 млн руб., снизившись почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом. Падение показателя объясняется в отчете уменьшением количества заключенных договоров с предприятиями ЖКХ, бюджетной сферы и другими юрлицами. Также предприятие показало чистый убыток 13,8 млн руб. вместо небольшой чистой прибыли. При этом на конец прошлого года кредиторская задолженность составила 70,6 млн руб., или 124% от общей стоимости имущества предприятия. Она превысила дебиторку на 237%.

Причиной подобных финансовых показателей в компании считают расширяющийся в Прииртышье рынок дешевого угля, тогда как ОТК сделала ставку на продажу качественного дорогостоящего топлива. «На деятельность общества негативно повлияло снижение объемов продаж угля, наличие судебных разбирательств с кредиторами. При этом сбоев в снабжении топливом в регионе не происходит, рынок сам регулирует ситуацию»,— сказала “Ъ-Сибирь” глава департамента государственной собственности регионального минимущества Омской области Лилия Гулиева. После изучения всех обстоятельств и оценки бизнеса власти примут окончательное решение о судьбе компании.

Напомним, Омская топливная компания ранее фигурировала в уголовном деле о крупном мошенничестве с закупками угля для сельских котельных. Как писал “Ъ”, бывший гендиректор Александр Медведев, экс-начальник финансово-экономического отдела компании Вероника Попова и крупный предприниматель Виктор Агарков получили тюремные сроки от двух до четырех лет. ОТК был причинен ущерб на сумму 80 млн руб.

Подробнее о судебном вердикте — в материале “Ъ-Сибирь” «Поставили в уголь»

Виктория Стрельникова, Илья Галагуз


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