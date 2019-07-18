Челябинская область входит в топ-5 регионов по числу вакансий для металлургов

Аналитики HeadHunter накануне дня металлурга подсчитали, в каких регионах России больше всего вакансий в металлургической отрасли. Челябинская область оказалась на пятом месте – на долю региона приходится 5,2% всех предложений работы в этой сфере. Первое место в рейтинге занимает Москва (7,8%), также в пятерку входят Санкт-Петербург (7%), Свердловская (6,3%) и московская (5,4%) области.

По количеству резюме от соискателей-металлургов Челябинская область также занимает четвертое место – на регион приходится 5,8% объявлений о поиске работы. 85% ищущих работу в металлургической отрасли – мужчины, у 79% опыт работы составляет более шести лет.