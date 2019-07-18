На проспекте Чекистов в Краснодаре появится «выделенка» для общественного транспорта

Выделенная полоса для общественного транспорта в Юбилейном микрорайоне Краснодара появится с 20 июля по проспекту Чекистов от улицы Думенко до Рождественского храма. Ее протяженность – 3,5 км. Предполагается, что появление «выделенки» в ЮМР позволит более чем на 20 минут в день сэкономить время движения для каждого маршрута общественного транспорта, сообщили в мэрии кубанской столицы.

Уточняется, что по выделенной полосе сможет ездить общественный транспорт, официальные зарегистрированные такси, а также машины экстренных служб. Сейчас по данному маршруту ходит один троллейбусный маршрут и девять автобусных. Ежедневно это — 172 единицы транспорта.

По предварительным данным МУП «КТТУ», внедрение «выделенки» по проспекту Чекистов сократит время каждого оборотного рейса до 3 минут. По расчетам предприятия, выручка троллейбуса № 8 может вырасти на 7 тыс. руб. в день.

Всего, по информации мэрии, летом этого года в Краснодаре появятся выделенные полосы для общественного транспорта на пяти улицах города. Помимо «выделенки» по проспекту Чекистов в ЮМР, уже действует полоса для транспорта по улице Северной (от Рашпилевской до Тургенева). Планируется устройство «выделенок» по улицам 1 мая (от Черкасской до 40 лет Победы), Тюляева (от Уральской до Сормовской) и Тургенева (от Дальней до Дзержинского).

Василий Хитрых