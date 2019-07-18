Налоговые поступления в консолидированный бюджет Удмуртии выросли на 4,4%

За первое полугодие 2019 года налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет России 111,87 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, сообщает пресс-служба УФНС России по республике. Это на 10,56 млрд рублей или на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

73% этой суммы, или 82 млрд руб., мобилизовано в федеральный бюджет, в консолидированный бюджет Удмуртии поступило 29,87 млрд руб., или 27%. Год назад это соотношение было 71,8% на 28,2%. Поступления в федеральный бюджет выросли на 12,6% в сравнении с первым полугодием 2018 года, в консолидированный бюджет Удмуртии — 4,4%.

Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртской Республики, контролируемая ФНС России, сформировалась следующими налоговыми доходами: 11,68 млрд руб. по налогу на доходы физических лиц (или 39,1%); 10,23 млрд руб. по налогу на прибыль организаций (или 34,2%); 3,05 млрд руб. по налогам на имущество (или 10,2%); 2,42 млрд руб. по акцизам по подакцизным товарам (или 8,1%); 2,49 млрд руб. по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 8,4%).