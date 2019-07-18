Каждый третий челябинец советует Текслеру сменить большую часть команды

Социологи челябинского филиала РАНХиГС провели опрос, чтобы узнать у горожан, каких действий в части кадровой политики они ждут от врио губернатора региона Алексея Текслера.

Как сообщают авторы исследования, наиболее популярным вариантом стал ответ: «Стараться назначать на должности специалистов, живущих и работающих в Челябинской области» - его выбрали 37,3% респондентов. Чаще такой позиции придерживались женщины.

На втором месте (31,2%) – предложение сменить большую часть команды предыдущего губернатора. В основном так отвечают мужчины и челябинцы со средним достатком.

Активно приглашать в команду специалистов из других регионов со «свежими идеями» Алексею Текслеру рекомендуют 11,5% опрошенных. 3% предложили не проводить существенных перестановок. 17% затруднились ответить.