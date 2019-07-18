Экс-главе ДДиТ нашли работу в Индустриальном районе

Первым заместителем главы Индустриального района Перми назначен Илья Денисов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. К своим обязанностям он приступает с 22 июля. В администрации Индустриального района первый зам будет курировать вопросы ремонта и содержания дорог, благоустройства территорий.

Ранее господин Денисов возглавлял СДЮСШОР «Орленок». Но в ноябре 2018 года уволился, после того как Арбитражный суд Пермского края поддержал требования Пермского УФАС о его дисквалификации за административные нарушения на работе в должности начальника дорог и транспорта Перми. Согласно решению суда, в ближайшие полгода господин Денисов не мог занимать должности на государственной муниципальной службе и быть руководителем юрлица. Срок его дисквалификации истек еще в марте. Однако вернуться в СДЮСШОР он не смог — на его место была назначена замдиректора школы Ольга Михалева.

Отметим, что 30 августа у главы Индустриального района Александра Иванова заканчивается контракт и он, скорее всего, не будет продлен. Однако, по данным “Ъ-Прикамье”, господин Денисов не рассматривается в качестве главы района — на эту должность городские власти планируют другую кандидатуру. Глава Свердловского района Андрей Усов, по данным “Ъ-Прикамье”, лоббирует на эту должность своих заместителей Василия Пастуха и Ирину Новоселову.