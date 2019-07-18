Сибирские города станут участниками эксперимента по квотированию вредных выбросов

Госдума одобрила в третьем чтении правительственный законопроект о квотировании загрязняющих воздух выбросов с 2020 по 2024 год. Эксперимент затронет четыре сибирских города — Красноярск, Новокузнецк, Омск и Братск, а также еще восемь российских городов.

Минприроды направило проект закона в Госдуму в феврале 2019 года. Инициатива предполагает создание единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных промышленных городах и определение норм для расчета загрязнения воздуха. «Вместе с тем любой из регионов страны вправе применять предложенный механизм»,— сказал председатель думского комитета по экологии охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Принятие законопроекта связано с поручение президента России Владимира Путина снизить уровень выброса вредных веществ на 20%. Обсуждение инициативы началось еще в 2016 году.

Юлия Сасевич