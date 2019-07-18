Барнаульское ДСУ отремонтирует Чуйский тракт за 2,2 млрд рублей

Барнаульское дорожно-строительное управление №4 оказалось единственным участником крупного тендера на строительство и реконструкцию участков Чуйского тракта в Алтайском крае. Подрядчик должен выполнить работы на участках Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией общей протяженностью 10 км.

Заказчик работ — управление федеральных автодорог «Алтай», структура Росавтодора. Начальная стоимость госконтракта составила 2,2 млрд руб. Так как на тендер была подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся. Конкурсная комиссия рекомендовала заключить с Барнаульским ДСУ №4 контракт по начальной цене. Выполнить работы подрядчик должен до 2022 года.

Барнаульское ДСУ №4 принадлежит ООО «Алтайский щебень» (75,24%) и Центральному ДСУ, находящемуся в краевой собственности.

Оксана Павлова