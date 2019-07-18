Красноярский хакер, совершивший более 80 преступлений, отправится в тюрьму

Октябрьский райсуд Красноярска приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима местного хакера, признавшегося в мошенничестве с автозапчастями через интернет. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, с октября 2015 по январь 2018 года незаконно получал доступ к сайтам интернет-магазинов автомобильных запчастей и от их имени договаривался о продаже автозапчастей. Всего ему удалось совершить более 80 подобных преступлений против жителей различных регионов России. В отношении хакера было возбуждено уголовного дело по трем статьям: ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) и ст. 159 (мошенничество).

Обвиняемый признал вину, поэтому суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Гособвинитель запросил назначить 38-летнему хакеру четыре с половиной года колонии общего режима, несмотря на наличие у мужчины малолетнего ребенка на иждивении. Суд согласился с доводами прокуратуры. Он также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму свыше 1,5 млн руб.

Илья Николаев