МЧС предупредило о сильном дожде на севере Свердловской области

Управление МЧС по Свердловской области предупредило о сильном дожде на севере региона. В сообщении на сайте ведомства говорится, что осадки ожидаются сегодня, 18 июля. МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию. В жилых домах и квартирах рекомендуется закрыть окна и балконные двери. Отменить походы и отдых на природе и у воды, при ухудшении погодных условий постараться найти укрытие.

По данным уральского Гидрометцентра, дожди в Свердловской области будут идти до субботы, 20 июля. Местами возможны грозы. Днем — от +26 до +31. Ночью — от +11 до +18. На севере и в горах +8-10. Ветер порывистый до 15 м/с. В Екатеринбурге дожди ожидаются 19 и 20 июля. Днем — от +27 до +31. Ночью — от +14 до +18. Ветер 4-9 м/с.