Новосибирск опередил Красноярск по загрязнению воздуха диоксидом азота

Три сибирских города — Новосибирск, Красноярск и Омск — вошли в десятку российских городов с наибольшим загрязнением воздуха диоксидом азота. Рейтинг составил Greenpeace на основе данных со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года.

Первое место заняла Москва, где средняя концентрация диоксида азота составила 0,78 единиц Добсона. На второй и третьей строчках — Санкт-Петербург и Челябинск, в которых концентрация оценивается по 0,38 единиц. На четвертом месте — Новосибирск с концентрацией 0,35 единиц. Красноярск попал на пятое место с концентрацией 0,31 единиц, Омск — на десятую строчку со средней концентрацией 0,19 единиц.

Диоксид азота — токсичный бурый газ, выделяющийся при сгорании топлива. Он вызывает респираторные симптомы и заболевания легких, увеличивает риск хронических заболеваний. Его основной источник в городах — автотранспорт.

Юлия Сасевич