Подтопленными в Иркутской области остаются 44 дома

Вода остается в 44 жилых домах в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС. За сутки она ушла из двух домов. «Остается подтопленным один населенный пункт — город Тулун»,— сказали там.

В зоне паводка продолжается просушка зданий. За сутки за медицинской помощью обратилось девять человек, семерых госпитализировали.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Погибло 25 человек, это жители Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов.

Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Полностью или частично имущества лишилось около 33 тыс. человек. В Иркутской области 12 июля был объявлен днем траура.