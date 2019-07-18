СКР проводит проверку после гибели горняка на шахте Кузбасса

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти проходчика на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Накануне ночью на шахте около 23:17 по местному времени в горной выработке шахты обнаружено тело 47-летнего горнорабочего с различными травмами, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, проходчик выполнял работы в вентиляционном штреке. В момент установки крепежа произошло отслоение породы, которая придавила рабочего. «Коллеги потерпевшего вытащили его из-под завала, подняли на поверхность, где врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины»,— говорится в сообщении ведомства. Причина смерти шахтера устанавливаются. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, они также изучат должностные инструкции и проверят, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ и соблюдал ли эти требования.

Как сообщили «Интерфакус» в пресс-службе МЧС по Кемеровской области, на момент обрушения под землей находились 66 горняков. Их не эвакуировали, добычу угля не останавливали.

Шахта «Анжерская-Южная» — угледобывающее предприятие в Кемеровском районе. Начинала строиться в 1989 году, из-за развала СССР и прекращения финансирования строительство было остановлено. В 2003 году собственник предприятия «Кузбассуголь» счел невыгодным заниматься завершением строительства и продал недостроенное предприятие в виде ООО «ОЭУ Блок №2 шахта „Анжерская-Южная“» акционерам Липецкого металлургического завода «Свободный сокол», которые в 2005 году ввели шахту в эксплуатацию. Годовая мощность шахты — 850 тыс. т угля марки КО.

Суд признал «Блок №2» банкротом в феврале 2016 года. В октябре 2018 года движимое и недвижимое имущество «Блока №2» приобрело ООО «Угольная компания "Анжерская-Южная"». По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцы УК — Муртаз Гочелашвили (37,5%), Илья Гаврилов (25%), Геннадий Айвазян (20%) и Елена Дробина (17,5%).

Юрий Зуев