Гон подал иск против Nissan и Mitsubishi на сумму €15 млн

Бывший глава Renault Карлос Гон подал иск против Nissan и Mitsubishi. Исковое заявление было направлено в Окружной суд Амстердама, передает Capital.fr.

Адвокаты господина Гона требуют от автоконцернов €15 млн компенсации. Он обвинил их в грубом нарушении его контракта как работника Nissan-Mitsubishi (подразделение Renault-Nissan). Эта структура, базирующаяся в Нидерландах, расторгла контракт с Карлосом Гоном после встречи совета директоров 12 марта.

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Господин Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan. Через некоторое время он был лишен постов председателя правления в Nissan, Mitsubishi и Renault. В апреле его освободили из-под стражи и отправили под домашний арест под залог $4,5 млн.

О развитии дела — в публикации “Ъ”.