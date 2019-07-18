Объявление Ford об уходе из РФ стало неожиданностью для «Соллерса»

Владелец и глава совета директоров «Соллерса» Вадим Швецов рассказал в интервью “Ъ”, что объявление Ford о реструктуризации бизнеса в России стало неожиданностью для компании. Ford и «Соллерс» создали паритетное СП в 2011 году, но позднее, в 2014-м, управлением этого бизнеса занимался американский концерн. В январе 2019 года Ford анонсировал новую стратегию, в рамках которой планирует повысить рентабельность и выйти из наименее прибыльных сегментов. В частности, речь шла о реорганизации бизнеса в Европе (включая Россию и Турцию). В третьем квартале 2018 года Ford в Европе нарастил убыток на 27,6%, до $245 млн. В компании указывали, что на финансовые показатели повлияло слабое положение компании на рынках России и Турции наряду с затратами на запуск обновленного Focus.

В марте партнеры определились с будущим российского СП: Ford полностью сворачивает производство и продажи легковых автомобилей в РФ, а «Соллерс» займется управлением новым СП по производству Ford Transit. Вадим Швецов сообщил “Ъ”, что изначально речь шла о полном уходе.

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