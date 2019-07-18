«Соллерс» не рассматривает экспорт автомобилей Ford из РФ

Малое число торговых соглашений сдерживает экспорт из РФ из-за высокой конкуренции на развитых рынках, рассказал в интервью “Ъ” владелец и глава совета директоров «Соллерса» Вадим Швецов. Российский концерн ранее получил контроль в новой конфигурации СП Ford Sollers, которое начало свою работу с 1 июля, и будет развивать легкий коммерческий автомобиль Ford Transit.

Ford уже экспортирует из РФ автокомпоненты, и это «гораздо более интересный и перспективный путь развития», полагает господин Швецов.

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