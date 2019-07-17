ФАС предлагает лишить РЖД грузовых вагонов для развития конкуренции

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил вывести РЖД с рынка грузовых вагонов. Соответствующее предложение содержится в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову, с которым ознакомился РБК. Господин Артемьев считает, что сейчас РЖД способствует ограничению конкуренции и удорожанию услуг на рынке железнодорожных перевозок. Чтобы этого избежать этого, он предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)». Доход РЖД от продажи этих активов может составить свыше 150 млрд руб., считает господин Артемьев.

Отметим, что ФАС еще в 2017 году предписала Федеральной грузовой компании продавать через электронную торговую площадку «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) 50% своих вагонов, а в ранних итерациях «дорожной карты» по развитию конкуренции предусматривался вывод на ЭТП 20% всех российских вагонов к 2020 году. В мае 2019 года управляющая электронной торговой площадкой ОАО РЖД (ЭТП ГП) сообщила, что собирается ввести на ней функционал, позволяющий заключать долгосрочные договоры. Как сообщила компания, она планирует запустить новый сервис, позволяющий продавать вагоны лотами.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Вагоны запустят в долгосрочную продажу».