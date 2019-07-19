РЭУ имени Плеханова получит 3 млрд рублей на строительство нового корпуса

Согласно постановлению правительства, опубликованному 19 июля, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова получит субсидию из федерального бюджета на строительство корпуса цифровых и информационных технологий в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Стоимость строительства объекта составляет 4,5 млрд руб. В 2019 году из бюджета России будет выделено 400 млн руб., в 2020-м — 1601,6 млн руб. и в 2021-м — 964,5 млн руб. Объем внебюджетных средств университета составит более 1,5 млрд руб.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ, в здании нового корпуса будет девять надземных этажей площадью 23,4 тыс. кв. м, что позволит принять 1350 студентов. Главный фасад нового здания раскроется на Серпуховскую площадь и перспективу Садового кольца. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2023 год.

По мнению ректора РЭУ им. Г. В. Плеханова Виктора Гришина, строительство корпуса создаст инфраструктурную базу для перспективных направлений исследований и позволит расширить спектр реализуемых образовательных и научных проектов.

В настоящее время общая численность обучающихся в университете составляет 40,3 тыс. человек, из них студентов очной формы обучения — 21,7 тыс. человек, заочной формы — 14,4 тыс. человек, численность работников — 4,7 тыс. человек. Общая площадь зданий составляет 507,2 тыс. кв. м, из которых площадь учебно-лабораторных зданий — 387,3 тыс. кв. м. По образовательным программам, соответствующим потребностям цифровой экономики, проходят обучение свыше 3600 студентов. К 2021 году в университете прогнозируется двукратное увеличение числа обучающихся по направлениям подготовки в области информационных технологий.

Анастасия Московкина