Горсуд Санкт-Петербурга уклонился от оценок высказываний о блокаде

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения решение Невского райсуда по иску депутата заксобрания Максима Резника к главреду издания «Мы можем.ру» Василию Романову. Господин Романов распространил ролик, на котором врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приписывает Максиму Резнику слова о необходимости сдачи Ленинграда фашистам. Депутат Резник заявил, что намерен и дальше обжаловать отказ, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Он требует компенсацию в размере одного рубля и опровержения.

Ранее Максим Резник подал иск о защите чести и достоинства именно к врио губернатора Александру Беглову, но Смольнинский районный суд перевел того в статус третьего лица, так как записанное на видео выступление господина Беглова на церемонии открытия Музея блокадной медицины перед ветеранами ВОВ 23 января не было признано публичным. Александр Беглов сказал, в частности: «Сегодня опять там (в заксобрании.— “Ъ”) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам... С ума сошел».

Видеозапись с этой речью наряду со многими СМИ опубликовало издание «Мы можем.ру», учредителем которого является Василий Романов. По заявлению Василия Романова, при подготовке публикации на своем ресурсе он ссылался на Telegram-канал «Занавеска Закса», который не является СМИ. Судья Невского райсуда отклонила иск к господину Романову, поскольку тот «обозначил конкретный канал».

Суд принял во внимание решение Верховного суда, согласно которому «средство массовой информации не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию, если оно дословно воспроизвело сообщение, опубликованное другим средством массовой информации, и если не будет доказано, что оно знало или должно было знать о том, что распространяемые сведения не соответствуют действительности». Горсуд с этими доводами согласился.

Представители господина Беглова настаивали на том, что в своей речи он использовал оценочное суждение — якобы предполагал, что господин Резник может так считать. Однако адвокат депутата Резника Натэла Пономарева заявила, что слова «выступал» и «говорил» означают утверждение, а не предположение. Максим Резник отметил в городском суде, что является уроженцем Ленинграда и близко к сердцу принимает тему блокады: «Я сам ленинградец и закончил с отличием исторический факультет Петербургского университета. Я говорю это, чтобы подчеркнуть абсурдность даже предположений, что такие сведения в отношении меня могут быть не порочащими». После вынесения решения городским судом депутат заявил, что будет продолжать обжаловать его в других инстанциях: «Обратимся в ЕСПЧ после того, как пройдем все инстанции в России».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург