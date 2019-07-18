«Алендвик» намерен сдать в аренду бывший пермский кинотеатр

В начале июля на профильных сайтах недвижимости Перми появились объявления о сдаче в аренду здания бывшего кинотеатра «Комсомолец» в центре города (ул. Петропавловская, 39). В них сообщалось о намерении сдать в аренду 450 кв. м площадей: 300 кв. м на первом этаже и 150 кв. м на втором. «Подойдет под банк, предприятие общественного питания, аптеку»,— говорится в объявлениях.

Указанное здание принадлежит крупнейшему пермскому холдингу в сфере общепита — «Алендвик». Ранее в здании располагалась штаб-квартира холдинга. Его владелец и гендиректор компании «Алендвик» Александр Никифоров сообщил, что офис группы разместился в ранее возведенном пристрое к кинотеатру. А сам бывший «Комсомолец» уже не используется. «Пока никаких бизнес-проектов, как его использовать, мы придумать не можем. Поэтому оно простаивает. Сейчас завершаем ремонт фасада и готовы сдать его в аренду»,— пояснил совладелец холдинга. Компания «Алендвик» — мультибрендовый оператор фуд-кортов, работающий в сегменте фаст-фуда.