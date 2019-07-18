Бывший пермский энергетик ушел из «Т Плюс»

Исполнительный директор генкомпании «Т Плюс» Роман Нижанковский покинул должность. Господин Нижанковский — выходец из Перми, окончил Пермский госуниверситет и карьеру начинал в главном управлении экономики администрации Пермской области. Работал на руководящих постах в «Пермэнерго», а после приватизации пермской энергокомпании возглавлял дивизион КЭС-холдинга «Генерация Урала». С 2011 года работал заместителем генерального директора — коммерческим директором холдинга, с 2015 года — исполнительным директором «Т Плюс».

Роман Нижанковский сообщил “Ъ-Прикамье”, что «ушел без проблем и взаимных претензий — по обоюдному согласию». По его словам, сейчас он решил отдохнуть, а с дальнейшим трудоустройством будет определяться осенью.