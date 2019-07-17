Грузия отказала в политическом убежище предполагаемому организатору убийства следователя

Городской суд Тбилиси отказал россиянину Ярославу Сумбаеву в политическом убежище. В России 28-летний хакер обвиняется в организации преступного сообщества (ОПС) и особо крупных мошенничестах, сообщила русская служба BBC.

Как ранее писал“Ъ”, процесс экстрадиции объявленного в международный розыск россиянина был приостановлен на фоне произошедших в Грузии событий. В России господина Сумбаева планировали проверить на причастность к заказному убийству следователя МВД Евгении Шишкиной, которая вела уголовное дело ОПС.

Как стало известно BBC, в политическом убежище Ярославу Сумбаеву было отказано еще 9 июля 2019 года, после восьми месяцев с момента его задержания. Причину отказа в суде не назвали. У адвокатов задержанного есть 15 дней на обжалование решения в апелляционном суде.

Как сообщили в прокуратуре Грузии, процесс экстрадиции господина Сумбаева приостановлен до окончания процесса апелляции по делу о политическом убежище. «Правительство Грузии не вмешивается в этот процесс, экстрадиция происходит в обычном режиме с соблюдением законодательства Грузии»,— сказал представитель прокуратуры.

Напомним, городской суд Тбилиси в мае 2018 года одобрил запрос российской Генпрокуратуры на выдачу россиянина. Однако его адвокаты обжаловали вынесенное решение в Верховном суде страны, а кроме того обратились за поддержкой к местным правозащитникам и журналистам. Последние усмотрели в деле хакера политическую подоплеку: по их версии, Сумбаев якобы располагал информацией о кибервмешательстве России во внутренние дела других государств. В итоге власти решили приостановить экстрадицию.

В России хакера планируют проверить на причастность к заказному убийству следователя Евгении Шишкиной, застреленной в подмосковном Красногорске. Госпожа Шишкина расследовала дело ОПС, организатором которого мог быть Ярослав Сумбаев. По версии обвинения, за несколько лет группа во главе с хакером сумела обмануть 31 компанию, которым нанесла ущерб в размере 17,5 млн руб. Как сообщил “Ъ” адвокат господина Сумбаева, в отличие от дела об организации ОПС и особо крупном мошенничестве в деле об убийстве следователя у его подзащитного пока никакого юридического статуса нет.

Подробнее о расследовании убийства МВД и роли в нем российского хакера читайте в материале “Ъ” «Заказ из даркнета».