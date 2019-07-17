Индекс промышленного производства Ленобласти составил 103,8%

Индекс промышленного производства Ленинградской области за январь – июнь текущего года составил 103,8%. Об этом сообщается в отчете Петростата.

Среди обрабатывающих производств наибольший прирост показали предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (25,3%), мебель (23,9%), транспортные средства и оборудование (19,5%).

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, среднемесячная заработная плата в регионе за пять месяцев выросла на 6,7% и составила 44,5 тыс. рублей.