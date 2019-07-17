В Москве объявлен план «Перехват» для поиска неизвестного, открывшего стрельбу

Полиция разыскивает мужчину, открывшего стрельбу на проспекте Андропова на юге Москвы, в городе введен план «Перехват». Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД, неизвестный на автомобиле Volkswagen из неустановленного оружия ранил человека. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, инцидент произошел в районе станции метро «Коломенское». Автомобиль с номерами Владимирской области, из которого стрелял неизвестный, уехал по Каширскому шоссе в сторону области.