Съезды с КАД на Красносельское шоссе закроют для проезда

В связи с дорожными работами на петербургской кольцевой автодороге (КАД) закроют съезды на развязке с Красносельским шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по устранению колейности начнутся с 19 июля. Дорожное покрытие обновят на переходно-скоростной полосе и съезды №1, №2 и №3. В период до 23 июля для транспорта будут недоступны съезды с внутреннего кольца КАД на Красносельское шоссе, заезд с Красносельского шоссе на внутреннее кольцо КАД.

Кроме того, в эти же даты будет закрыт съезд с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД на развязке с продолжением улицы Пионерстроя.

Работы по ликвидации колейности выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг».