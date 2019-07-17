Башкирия арендует 609 дорожных камер у «Сбербанк-сервиса» за 2,37 млрд рублей

Тендер ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» на поставку в аренду 609 комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах выиграло ООО «Сбербанк-сервис», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 2,37 млрд руб. с дисконтом 5,5%, за 2,24 млрд руб. Вторым участником закупки было московское ООО «МВС МС» (принадлежит Андрею Денисенкову). Этот участник предложил цену выше — 2,36 млрд руб., отмечается в итоговом протоколе.

Оборудование арендуется на пять лет для дорог в 54 районах и восьми городах республики, включая Уфу, после чего комплексы должны перейти в безвозмездное пользование Башкирии.

ООО «Сбербанк-сервис» — дочернее предприятие Сбербанка. Оказывает полный спектр услуг по сервисному обслуживанию устройств самообслуживания — банкоматов, платежных терминалов, автоматических депозитных машин и других устройств.

Майя Иванова