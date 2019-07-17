Сочинского застройщика осудили на пять лет

Сочинский центральный районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы 43-летнего Сергея Антоняна, признав его вину в хищении чужого имущества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.

Судом было установлено, что Антонян на правах застройщика с 2011 по 2016 год заключил предварительные договоры купли-продажи квартир и доли собственности на земельный участок с жителями Московской, Ростовской, Нижегородской, Омской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Санкт-Петербурга. Более 100 человек инвестировали по договорам от 730 тыс. до 2,4 млн руб. Сергей Антонян, выполняя обязательства, выстроил девятиэтажный дом, расположенный в селе Раздольном Хостинского района Сочи по улице Букова, 10. Однако в феврале 2015 года Хостинский районный суд вынес решение о сносе самовольной высотки за счет застройщика, поскольку девятиэтажка была построена незаконно.

Общий ущерб по делу составил 130 млн руб. Согласно приговору, потерпевшие могут обратиться к Антоняну с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону