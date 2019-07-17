Путин наградил экипаж Red Wings, посадивший горящий самолет в Уфе

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами экипаж авиакомпании Red Wings, который в августе 2018 года благополучно посадил в Уфе Ту-204 с горящим двигателем. По информации «Прайм», командир экипажа Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко, бортовой инженер Сергей Лакида награждены Орденом мужества, старший бортпроводник Ларита Мурадова, бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов и Руслан Тимербаев — медалью Нестерова.

В августе прошлого года экипаж был награжден властями Башкирии — сотрудникам авиакомпании вручили ордена Салавата Юлаева и почетные грамоты.

22 августа 2018 года рейс Уфа-Сочи вынужден был вернуться в аэропорт Уфы, так как практически сразу после взлета у самолета загорелся левый двигатель. На борту находились 202 пассажира, в том числе 41 ребенок. Никто не пострадал.

Ирина Самойлова