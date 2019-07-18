Субсидиарное бездействие

Конкурсный управляющий АО «Шахта "Заречная"» требует привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия бывших топ-менеджеров одноименной управляющей компании Константина Бондаренко и Валерия Щекотуева. С них, а также с самой УК «Заречная» он просит суд взыскать солидарно 33,1 млрд руб. Зная о резком ухудшении финансового состояния шахты, они, указывает управляющий, не обратились в суд с заявлением о банкротстве предприятия, между тем фактические убытки предприятия занижались. Юристы отмечают, что сумма требований к топ-менеджерам может быть снижена, если они докажут, что реализовывали экономически обоснованный план по преодолению финансовых затруднений.

В арбитражный суд Кемеровской области подано заявление конкурсного управляющего АО «Шахта "Заречная"» Григория Третьяка о привлечении к субсидиарной ответственности УК «Заречная», управлявшей шахтой, а также двух бывших топ-менеджеров УК Константина Бондаренко и Валерия Щекотуева. С них Григорий Третьяк требует взыскать солидарно 33,1 млрд руб.

Конкурсное производство в АО «Шахта "Заречная"» открыто в ноябре 2017 года. На тот момент долг составлял 46 млрд руб. В числе основных кредиторов, по данным протокола собрания кредиторов на апрель 2018 года, — УК «Заречная» и «Углетранс». В конце прошлого года суд также признал несостоятельной угольную компанию «Заречная» с долгом 33,4 млрд руб.

Константин Бондаренко возглавлял УК «Заречная» с ноября 2014 по октябрь 2015 года, Валерий Щекотуев — с октября 2015 по апрель 2016 года. «Руководители компании несут ответственность за неподачу заявления о признании компании банкротом. Такое заявление должно быть подано в месячный срок с момента возникновения обстоятельств явного банкротства»,— говорит Григорий Третьяк. Сделать это нужно было еще в июле 2015 года, когда была утверждена годовая отчетность шахты за 2014 год. Уже на тот момент состояние неплатежеспособности компании и недостаточности имущества было непреодолимым.

Финансовое положение компании ухудшалось с 2013 года, отмечает господин Третьяк. При этом, как следует из заявления управляющего, нехватка денежных средств на хозяйственную деятельность покрывалась за счет внешних источников финансирования. «В сентябре 2013 года в учетных регистрах организации был искусственно улучшен финансовый результат деятельности за девять месяцев. Если устранить влияние этой операции на финансовые результаты компании, то итогом станет убыток в 3 млрд руб., превышающий на 20,5% убыток, заявленный в отчете»,— сообщил господин Третьяков. К началу 2015 года чистые активы предприятия оказались меньше уставного капитала, а обязательства росли.

Конкурсный управляющий ООО «УК "Заречная"» Сергей Тушков сообщил, что сейчас в реестре требований кредиторов УК — требования на 37 млрд руб. «Основной актив угольной компании — финансовые вложения и дебиторская задолженность. Все вместе — на 17 млрд руб. При этом задолженность шахты "Заречная" перед угольной компанией — около 11 млрд руб.»,— говорит он. Вопрос о привлечении господ Бондаренко и Щекотуева к субсидиарной ответственности будет рассмотрен судом после продажи имущества шахты. «Полагаю, что к этому времени УК "Заречная" уже будет исключена из реестра юрлиц. Мы планируем, что конкурсное производство УК "Заречная" может быть завершено в феврале или мае 2020 года. Отвечать по требованиям в случае привлечения к субсидиарной ответственности будут только бывшие директора угольной компании»,— не исключает господин Тушков.

Валерий Щекотуев (возглавляет ООО «Сибмайнинг», которое входит в кузбасский холдинг СДС) сообщил “Ъ”, что пока не знаком с текстом заявления о привлечении его к субсидиарной ответственности. Дозвониться до Константина Бондаренко не удалось.

Привлечение к субсидиарной ответственности руководства компании вполне реально и в конкретной ситуации выглядит более чем обоснованно, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Если привлекаемые лица докажут, что руководитель должника реализовывал экономически обоснованный план по преодолению финансовых затруднений и действовал при этом разумно и добросовестно, то размер субсидиарной ответственности может быть снижен или конкурсному управляющему будет отказано в удовлетворении заявления»,— говорит партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. Дмитрий Клеточкин отмечает, что говорить об успешном удовлетворении требований кредиторов можно после оценки имеющихся у руководства шахты активов и ценного имущества. «С учетом размера требований можно сказать, что это маловероятно»,— считает он.

Оксана Павлова