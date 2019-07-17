На Ставрополье пострадавшим от ЧС жителям Ладовской Балки выплатят компенсации

В селе Ладовская Балка Красногвардейского района Ставрополья специалисты МФЦ в срочном порядке организовали прием заявлений на выплаты пострадавшим от стихийного бедствия, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона .

Право материальную помощь имеют зарегистрированные и постоянно проживающие в пострадавших домах граждане, утратившие имущество первой необходимости: жилье, мебель, бытовую технику, одежду. Размер помощи составит 10 тыс. руб. на каждого члена семьи.

В селе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Во вторник ураган и ливень повредили несколько десятков частных домов и также социальные объекты: больницу, школу, детский сад и дом культуры.

Дарья Голякова