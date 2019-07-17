Ставропольский производитель индейки откроет 20 магазинов в Ростовской области

Ставропольская компания «Агро-Плюс» намерена открыть к 2020 году по 20 торговых точек в Ростовской области, на Ставрополье и Кубани. Об этом со ссылкой на бенефециара предприятия Андрея Альчакова сообщает издание «Панорама».

Новые магазины начнут работу под брендом «Индеаль», в них будут продаваться мясо индейки и продукция его переработки (сосиски, колбасы и пр). Как сказано в сообщении, в Ростовской области первые магазины откроются через месяц. Они будут располагаться на месте бывших магазинов «Мясной градус»: на проспекте Зорге, улице Красноармейской, в переулке Семашко в Ростове и в одном из торговых центров Новочеркасска. Господин Альчаков уточнил, что «Агро-Плюс» право аренды на помещения и приобрела оборудование «Мясного градуса».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро-Плюс» зарегистрировано в городе Изобильный Ставропольского края в 2005 году. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Выручка предприятия в 2017 году превысила 804 млн руб., убыток составил 16,5 млн руб.

Кристина Федичкина