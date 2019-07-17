«ТК “Нефтепроминвест”» построит в Нижнем Новгороде лабораторию за 200 млн рублей

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил ООО «ТК “Нефтепроминвест”» предоставление участка площадью 3 га на улице Левинка в Нижнем Новгороде для строительства научно-исследовательского лабораторного комплекса. Объем инвестиций в проект оценивается в 200 млн руб., срок реализации – до 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В состав лабораторного комплекса войдет опытно-промышленное производство ряда химических соединений, используемых в производстве электроники. Конечными потребителями продукции будут являться такие производители полупровдоников, как TSMC, Qualcomm, SK Hynix, UMC, Toshiba, Infineon, Avago.

Первоначально планируется создать на производстве 60 рабочих мест, половина персонала – инженеры-химики, в основном со степенью кандидатов и докторов наук, сообщил гендиректор ТК «Нефтепроминвест» Илья Илюшин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТК “Нефтепроминвест”» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Гендиректор и бенефициар – Илья Илюшин. По итогам 2017 года при выручке в 48,7 млн руб. прибыль компании составила 752 тыс. руб.

Анастасия Еремина