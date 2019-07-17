В Ростове выставят на торги административное здание «Ростелекома»

Административное здание «Ростелекома» 1960 года постройки, площадью 10 970,1 кв.м, расположенное в Ростова на пер. Братском выставят на торги. Соответствующая информация опубликована на сайте «Российского аукционного дома». Площадь участка под зданием — 5,4 тыс. кв. м, разрешенное использование - для эксплуатации административного здания.

В здание проведено электричество, отопление, водоснабжение, газоснабжение и канализация. Есть собственная газовая котельная мощность 1490 кВт, которая входит в состав помещений здания

Объект расположен в 1 км от главного ж/д вокзала Ростова, остановки общественного транспорта находятся на расстоянии 400-500 м.

В лот также входит дизельная электростанция площадью 49,1 кв.м., расположенная на земельном участке 78 кв.м.

Дарья Голякова