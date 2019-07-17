В Казани будут судить пятерых мужчин за похищение человека под видом полицейских

Прокуратура Татарстана передала в Приволжский райсуд Казани для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении пятерых мужчин в возрасте от 29 до 32 лет. Они подозреваются в похищении человека, совершенного по предварительному сговору с применением оружия) (пункты «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126), сообщает ведомство.

По версии следствия, один из фигурантов дела в 2016 году по рекомендации своего знакомого зарегистрировался в качестве участника инвестиционной компании по продаже цифровой валюты — мужчина вложил личные и заемные деньги. В 2018 году компания закрылась, после чего вложивший в нее средства инвестор стал требовать от знакомого возмещение ущерба, однако тот отказался.

В связи с этим обвиняемый организовал похищение под видом задержания сотрудниками полиции. Мужчина предложил своему другу за денежное вознаграждение выступить в роли «полицейского», а позже к ним присоединились остальные соучастники. Подозреваемые подобрали одежду, имитирующую форму спецподразделений МВД, вооружились травматическими пистолетами, охотничьим карабином «Сайга» и пневматической винтовкой «Юнкер», а также приобрели резиновую дубинку, наручники и рации.

17 декабря 2018 года четверо фигурантов дела на автомобиле «Соболь» перегородили путь потерпевшему, силой вытащили его из салона машины, надели наручники и направились в сторону Лаишевского района. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции возле дома на Оренбургском тракте. Потерпевший был освобожден.

Подозреваемые вину не признают и утверждают, что это был розыгрыш. Организатор похищения находится под домашним арестом, а исполнители — под подпиской о невыезде.

“Ъ-Казань”